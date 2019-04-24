«Локомотив» ещё поборется за чемпионство. Команда увезла 3 очка из Ростова

Российская Премьер-Лига в апреле продолжает радовать болельщиков громкими вывесками. Спустя четыре дня после интереснейших матчей «Локомотив» — ЦСКА и «Краснодар» — «Зенит» календарь чемпионата свел «Ростов» с «железнодорожниками». Игра в Ростове-на-Дону была для обоих клубов максимально принципиальной: «Локомотив» пытался подобраться к оторвавшемуся на 8 очков «Зениту», а команде Валерия Карпина было необходимо реабилитироваться за провал в Оренбурге и вернуться в борьбу за зону еврокубков.

Когда «Зенит» станет чемпионом. Все расклады Скорее всего, это случится после домашнего матча с ЦСКА или даже в Грозном.

Свои амбиции гости подкрепили результативными действиями уже на 5-й минуте матча. Убегая в контратаку Антон Миранчук просеменил с мячом почти половину поля. У линии штрафной хозяев он легким движением убрал Мевлю и отпасовал на неприкрытого Фарфана, после чего перуанец несильно покатил низом. К счастью для исполняющего роль форварда игрока мяч отрекошетил от Сигурдссона и угодил в сетку ворот «Ростова».

На старте поединка внятно ответить «Локомотиву» хозяева не могли. Ростовчанам с трудом удавалось подбираться к воротам, а их атаки порой представляли собой серию хаотичных забросов. «Железнодорожники» пользовались нерасторопностью хозяев и из раза в раз убегали в отрыв.

«Разбудить» свою команду Карпин смог только под занавес тайма. Ростовчане заставили гостей прижаться к воротам, организовав несколько удачных атак, одна из которых трансформировалась в пенальти. Когда Александр Зуев врывался в штрафную площадь, Дмитрий Тарасов, не изменяя себе, «срубил» полузащитника, промазав по мячу. Одиннадцатиметровый успешно реализовал Алексей Ионов, послав мяч в правый нижний угол.

От души порубившись в первой тайме и заработав на двоих три желтые карточки команды ушли на перерыв при ничейном счете. Наверняка качеством игры своих подопечных не был доволен ни один из тренеров. У футболистов «Ростова» процент удачных передач равнялся лишь 72, а «железнодорожники» вообще отдали чуть ли не половину пассов не по адресу (62% точных передач).

После перерыва «Локомотив» активизировался. В начале второго тайма «железнодорожники» дважды выводили Фарфана на ударную позицию. Сначала нападающего передачей нашей Алексей Миранчук — из штрафной площади перуанец с лета пробил прямо в Песьякова. Затем та же связка вновь создала опасность у ворот ростовчан. Полузащитник накрутил нескольких игроков «Ростова» и отдал передачу форварду. Находясь чуть левее от ворот Фарфан опять не смог отличиться. Его удар блокировал защитник хозяев.

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Под конец матча команды поменялись ролями. «Локомотив» завладел мячом, а ростовчане лишь изредка «огрызались» в контратаках.

На 76-й минуте матча Алексей Миранчук совершил просто невообразимый промах. После прострела Рыбуса он попал в штангу, находясь примерно в метре от ворот. К счастью для «Локомотива», ошибка Миранчука не стала фатальной. Партнера по команде «прикрыл» Джефферсон Фарфан. После удачной подачи разыгравшегося Рыбуса, он головой вколотил мяч в сетку ворот Песьякова.

Финальный навал не принес «Ростову» результата. «Железнодорожники» увезли с юга России три очка.

Благодаря победе «Локомотив» остался в чемпионской гонке, сократив отставание от «Зенита» до 5 очков (у питерцев игра в запасе). Ростовчане же серьезно усложнили себе жизнь. Для того, чтобы пробиться в зону еврокубков команде Валерия Карпина нужно будет за пять матчей отыгрывать 4-очковое отставание от «Спартака», который провел на один матч меньше.

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