Валерий Карпин – главная рок-звезда «Ростова». Он реально заряжает свою команду

Несколько лет назад «Ростов» вместе с Курбаном Бердыевым перестал быть вечно нищей и выживающей командой, превратившись в символ упорства и борьбы. Команда добиралась до Лиги чемпионов, старый «Олимп» трещал от количества зрителей, все топ-клубы боялись ехать на Дон. Тогда же сформировалось условное прозвище команды – «мужики». Чисто парни с района, которые выглядят так, будто только что отпахали смену на заводе и пришли по кайфу вынести в футбол любого соперника, включая «Баварию».

Сейчас «Ростов», конечно, совсем другой, хотя баннер «Мужики» на трибунах мелькает до сих пор. Теперь есть модный стадион, классные тематические активности к матчам. И, конечно, Валерий Карпин.

Главный тренер «Ростова» – его главная звезда. И клуб максимально это использует: в ассортименте магазина есть не только шарфы с изображением главного тренера, но и футболки с принтами «ЁПТ» или «In Valera we trust».

Матч против «Спартака», по мнению большинства, был максимально принципиальным для Карпина. После стартового свистка тренер «Ростова» просидел на своём кресле 37 секунд, после чего не выдержал и вылетел к бровке. Кажется, за весь матч дольше трёх минут подряд Карпин сидя так и не выдержал. По тому, как он реагировал на эпизоды, вообще не получалось определить счёт. Например, после первого гола своей команды Карпин даже не дёрнулся с места. После ошибок своих игроков обычно следовал оборот вокруг своей оси и разведение рук.

Такую комбинацию за матч коуч «Ростова» повторил несколько десятков раз. Больше всего он обычно злился после решений судей: почти каждую жёлтую карточку для игрока своей команды встречал так, будто футболиста выгоняли с поля. Кажется, периодически в Карпине до сих пор просыпается футболист. Например, когда все защитники «Ростова» пропускали мяч на Песьякова и акцентированно поднимали руки, их тренер сделал то же самое.



Гол «Спартака» Карпин почувствовал ещё в тот момент, когда пас на Романа Зобнина только прошёл. Уже в этот момент Валерий Георгиевич запрыгал и замахал руками так, будто счёт уже стал равным. А когда Зобнин действительно забил, с бровки последовал разъярённый взмах кулака в сторону поля.



По Карпину можно определять то, как играет «Ростов», – это как раз работает идеально. В первом тайме тренер часто был инертен. Зато после перерыва практически каждую атаку или успешное действие своей команды Карпин сопровождал яркими реакциями. Когда Сергей Паршивлюк из выгодной позиции зарядил мимо ворот, тренер чуть не улетел за пределы «Ростов-Арены» от досады.

Иногда реакции следовали с небольшой паузой. Вроде спокойно пережил загубленный момент, но через 5-10 секунд всё-таки не выдерживал и начинал размахивать руками. В какой-то момент начало казаться, что энергетика «Ростова» напрямую формируется его главным тренером. Как только Карпин успокаивался и пытался присесть в кресло, «Ростов» садился в оборону. Тренер вылетал к границе технической зоны – спустя мгновения его команда уже мчалась в контратаку.



При этом 90% времени Карпин стоит и смотрит футбол в одиночестве. Никаких помощников для обсуждения тактики, никаких советов. Он просто стоит в одиночестве в углу технической зоны и время от времени крутится вокруг своей оси. Совсем редко оборачивается и что-то кричит в сторону скамейку. Судя по поведению, что-то в духе: «Ну вы видели?».

Карпин: поставили против «Спартака» автобус, трамвай, поезд. И? Пресс-конференция после победного для «Ростова» матча.

После победного гола «Ростова» реакция Карпина была намного ярче, чем в первом тайме. Важно и то, что именно к нему бросился праздновать гол автор результативной передачи Роман Ерёменко.

Второй раз игрок и тренер будут долго обниматься уже после финального свистка. Но там Карпин подошёл к каждому футболисту команды. И каждого сначала обнимал, потом что-то говорил на ухо, а дальше отвешивал почти братского тычка в плечо или спину. Но празднование победы с Ерёменко выдавало всю важность победы над «Спартаком» для обоих. Хотя Карпин на пресс-конференции после матча всё предсказуемо отрицал. «За победу над «Спартаком» дают те же три очка, как за «Уфу» или «Крылья Советов», которых мы не обыграли», – напоминал коуч.

Вообще, кажется, что в «Ростове» Карпину дико комфортно. Он хлопает «Спартак» и приходит на пресс-конференцию под аплодисменты, позволяя себе оговорку, что после «Уфы» никто предсказуемо не хлопал. И надо стремиться, чтобы аплодировали чаще. А после вопроса о том, что «Ростов» против «Спартака» выставил «автобус», последовала лучшая и самая классическая реакция. «Поставили автобус, трамвай, локомотив, поезд, что угодно. И?» – выдал Карпин. И сам не удержался от улыбки. «Да-да. И?!» – повторил он.



Несмотря на все успехи последних сезонов, «Ростов» точно до сих пор не подходит под статус топ-клуба России. Но вместе с Карпиным клуб превращается в рок-звезду. Противоречивую, спорную, но яркую и с толпой фанатов.