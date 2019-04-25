Вместо бесковского футбола – дворовый. «Спартак» разгромлен в Туле

О Кононове никто не вспоминает

Если кто-то вдруг думает, что Тула скучает по Олегу Кононову, то он сильно заблуждается. Кажется, об этом тренере здесь попросту забыли. Что работал он в оружейной столице, что не работал – никакой разницы. Фигурой всеобщего обожания, выведшей «Арсенал» на новый уровень и превратившей его в очень дерзкий, агрессивный клуб, стал для местной публики, к примеру, Миодраг Божович. Вот при нём действительно случился настоящий прорыв. Настолько мощный, что болельщики осмелели и сейчас уже громко требуют от команды казнить «Спартак», а не боготворят соперников-грандов, как это было в первый сезон при Аленичеве.

Вклад же в местные футбольные традиции со стороны Кононова, как и его осенние результаты с «оружейниками, порой преувеличивали. Простая статистика: с Олегом Георгиевичем «Арсенал» набрал 17 очков в 14 турах, без него, при Игоре Черевченко, – 18 в 10 (а теперь – 21 в 11), то есть динамика лучше в полтора раза. Футбол команды стал только быстрее и зрелищнее, а вместе с этим – надежнее в обороне. За всю весну «Арсенал» пропустил лишь один гол! И ни разу не проиграл.

Так что скучать по Кононову у Тулы нет ни единой причины. Его приезд остался бы совсем незамеченным, если бы не скромное объявление диктора на стадионе перед матчем, прозвучавшее без каких-либо аплодисментов.

Травмы сделали слабый «Спартак» ещё слабее

Как относятся теперь к Кононову спартаковские болельщики, можно легко догадаться. Количество верующих стремительно уменьшается, а после сегодняшней игры, есть подозрение, приблизилось к нулю. Зажатое, неуверенное поведение на публике, неподвижная поза, руки в карманах, стиснутые от бессилия губы, пропавшее желание общаться и объяснять что-либо (которое очаровывало на первых порах), — всё это уже вызывает у многих раздражение. Или – отчасти – сочувствие.



Кононова жалко – он оказался недостаточно сильной личностью, чтобы справиться с давлением и проявить себя как ментальный лидер. Он начал «плыть» ещё после мартовского поражения от «Урала» в Кубке России, и этот процесс оказался необратимым. Каждая локальная неудача делает романтичного Олега Георгиевича (а заодно его команду) слабее, а не сильнее, вопреки философским утверждениям, — и это точно не тот склад характера, который подходит «Спартаку».



Неудачами для Кононова стали не только последние поражения от ЦСКА и «Ростова», но и наступивший кадровый форс-мажор. В Туле «Спартак» не смог рассчитывать на Жиго, Боккетти и Кутепова, из-за чего в центр обороны пришлось бросать сырого Гапонова, отсутствовали в заявке также Луис Адриано и Рассказов. Каждый из них – важный игрок, но у сильного тренера команда не станет рассыпаться даже при таких потерях.



Нынешний Кононов, к несчастью для «Спартака», вовсе не сильный.

Гегемония Тулы на флангах

«Спартак» в Туле именно рассыпался. Испугался, запаниковал – и превратился в беспомощного кролика. По-другому случившееся не называется. Сложно понять, например, чем Кононов вообще занимается на тренировках. Точно ли команда играет в интенсивных «квадратах» с сопротивлением? И если да, то почему тогда игроки настолько ужасны в передачах? Каждый третий пас повышенный сложности следует чужому, а ведь прошло уже почти шесть месяцев совместной работы.



Чудовищен «Спартак» буквально во всём. В переходе в атаку, в переходных фазах, в быстром возврате в оборону, в позиционном расположении. Первый и второй гол «Арсенала» — они ведь удивительно похожи, стали следствием продольных фланговых передач за спину защитникам (сначала на Кангву, затем – на Ткачёва), и в обоих случаях крайние защитники красно-белых зевали рывки за спины, а центральные – не успевали на подстраховку.



Если притягивать факты за уши, то можно сказать, что «Спартак» проиграл этот матч в первую очередь на флангах. Сначала привёз Комбаров, расположившийся слишком высоко и широко и не уследивший за рывком Кангва, потом два подряд – экстренно переведённый направо Айртон, упустивший Ткачёва (0:2) и срубивший Мирзова (пенальти и 0:3).

Пропавший баннер

Впрочем, в дворовый футбол «Спартак» играл не только на флангах, но и на всех остальных участках поля. Откровенно провалился Фернандо, которого Кононов опять выпустил играть в высокой позиции «под нападающим». Бразилец находится в чудовищной форме, не чувствует партнёров, совершает катастрофически много брака и остроту создаёт исключительно у своих ворот. В первом тайме нелепой обработкой мяча он подарил выход один на один Джорджевичу, а ни одной проникающей передачи от него так и не дождались.

Проблемы «Спартака» можно перечислять бесконечно, поскольку их очень много, а хоть чего-то внятного и симпатичного в исполнении красно-белых в этот день не было. Они быстро пропустили два гола, под конец тайма – третий, а сами за стартовые 45 минут нанесли лишь один удар в створ. Да и тот – после углового, когда всё тот же Джорджович вынес мяч из пустых ворот. О второй половине говорить бессмысленно, она превратилась в формальность.



Ещё после 0:2 с трибуны болельщиков «Спартака» (забитой под завязку, несмотря на будний день) исчез баннер, растянутый перед стартовым свистком. На нём красовалось изречение Николая Старостина: «Спартаковцы – те, кто в игру вкладывают душу».



Никакой души в этот день у команды не было. Полное безволие, равнодушие и беспомощность.



За такой «Спартак» стыдно. Кононов не справился. Ирония судьбы: после матча «Спартак» — «Арсенал» его фактически назначили в «Спартак», а после игры «Арсенал» — «Спартак» — можно увольнять. И назначать Черевченко, чей «Арсенал» в четверг был весел, уверен и прекрасен.