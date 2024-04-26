Бояринцев: Федотов и Слишкович остались довольны ничьей в дерби

Бывший полузащитник «Спартака» Денис Бояринцев высказался по итогам матча 21-го тура РПЛ между красно-белыми и ЦСКА.

«Безусловно, дерби получилось не таким зрелищным, как хотелось бы. Было совсем мало голевых моментов. Я думаю, что команды только в конце матча подраскрылись, но нельзя сказать, что эти моменты были 100%. Где-то, может, замены освежили игру.

В целом хотелось больше зрелищности, но получился вязкий футбол. Было много столкновений и борьбы, но этому дерби не хватило зрелищности. Мне кажется, в этом матче были эмоции, но влиял тот фактор, что никто не хотел первым раскрываться и играть на победу.

Обе команды осторожничали и выжидали ошибки соперника. Явно все хотели добиться положительного результата в этом матче. Но, судя по тому, как оба тренера друг друга поприветствовали после матча и поблагодарили за игру, было видно, что оба довольны ничьей. Хотелось три очка, но ничья всех устроила», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.