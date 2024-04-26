Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Сосьедад — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джейми Каррагер рассказал, какого тренера хотел бы видеть в «Ливерпуле»

Джейми Каррагер рассказал, какого тренера хотел бы видеть в «Ливерпуле»
Комментарии

Футбольный эксперт Джейми Каррагер рассказал, какого тренера хотел бы видеть в «Ливерпуле» после ухода Юргена Клоппа.

«Я бы предпочёл кого-то вроде Томаса Тухеля, который обыгрывал Пепа Гвардиолу в финале Лиги чемпионов. Тухель работал в «Майнце» и «Боруссии» Дортмунд после Клоппа и везде преуспевал. Да, в этом сезоне у него ничего не получилось в Бундеслиге, но достаточно посмотреть на Карло Анчелотти и Унаи Эмери, чтобы понять, как топ-тренеры умеют реагировать на неудачи», — написал Каррагер в своей колонке для The Telegraph.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ливерпуль» ведёт переговоры с «Фейеноордом» о том, чтобы Арне Слот возглавил мерсисайдцев после ухода из команды Юргена Клоппа по окончании нынешнего сезона.

Материалы по теме
Каррагер: назначение Слота в «Ливерпуль» — скорее интригующее, чем захватывающее
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android