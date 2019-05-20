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Лучшие фото 29-го тура РПЛ

Лучшие фото 29-го тура РПЛ
Алёна Сахарова
Калачёв трогательно завершил карьеру в «Ростове». Лучшие фото 29-го тура РПЛ
ЦСКА ностальгировал по победе в Кубке УЕФА, «Краснодар» паровозиком отметил выход в ЛЧ, а фанат «Крыльев» исполнил опасный трюк на трибуне.
Футбол / РПЛ 0

Ретроформа тура

ЦСКА вышел на игру с «Ахматом» в форме, в которой праздновал победу в кубке УЕФА в 2005 году.

ПФК ЦСКА
ПФК ЦСКА
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Краски тура

Эти очертания сложно не узнать.

Ретро тура

«Крылья Советов» в этом туре вдохновлялись эпохой девяностых.

Фото: kc-camapa.ru

Происшествие тура

Болельщик «Крыльев» исполнил опасный трюк во время матча со «Спартаком».

Фото: kc-camapa.ru

Погода тура

Ничего необычного, просто уральский снегопад в середине мая.

Эрик Бикфалви и Алексей Миранчук
Эрик Бикфалви и Алексей Миранчук
Фото: fclm.ru

Прорыв тура

«Краснодар» впервые в истории клуба заработал путёвку в Лигу чемпионов.

«Краснодар» — в Лиге чемпионов
«Краснодар» — в Лиге чемпионов
Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Поклон тура

Ари эффектно отпраздновал гол «Арсеналу».

Ари
Ари
Фото: fckrasnodar.ru

Проводы тура

Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв сыграл последний матч в своей карьере. Некоторые болельщики не удержались и прорвались на поле, чтобы лично выразить Калачёву своё признание.

Прощание тура

Болельщики «Енисея» попрощались с Премьер-Лигой, сделав отсылку к Олимпийскому Мишке.

Фото: фк-енисей.рф

Дети тура

Сергей Песьяков с сыном и дочкой отпраздновал победу над «Зенитом».

Сергей Песьяков с детьми
Сергей Песьяков с детьми
Фото: Артём Гусев, «Чемпионат»
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