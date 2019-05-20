Калачёв трогательно завершил карьеру в «Ростове». Лучшие фото 29-го тура РПЛ

Ретроформа тура
ЦСКА вышел на игру с «Ахматом» в форме, в которой праздновал победу в кубке УЕФА в 2005 году.
Краски тура
Эти очертания сложно не узнать.
Ретро тура
«Крылья Советов» в этом туре вдохновлялись эпохой девяностых.
Происшествие тура
Болельщик «Крыльев» исполнил опасный трюк во время матча со «Спартаком».
Погода тура
Ничего необычного, просто уральский снегопад в середине мая.
Прорыв тура
«Краснодар» впервые в истории клуба заработал путёвку в Лигу чемпионов.
Поклон тура
Ари эффектно отпраздновал гол «Арсеналу».
Проводы тура
Легенда «Ростова» Тимофей Калачёв сыграл последний матч в своей карьере. Некоторые болельщики не удержались и прорвались на поле, чтобы лично выразить Калачёву своё признание.
Прощание тура
Болельщики «Енисея» попрощались с Премьер-Лигой, сделав отсылку к Олимпийскому Мишке.
Дети тура
Сергей Песьяков с сыном и дочкой отпраздновал победу над «Зенитом».
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