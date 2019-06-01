Хосе Антонио Рейес разбился в автокатастрофе. Ему было 35 лет

Информацию о трагедии подтвердила в своем официальном аккаунте в «Твиттере» «Севилья»: «Мы не можем сообщить более печальную новость. Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП. Покойся с миром».



Дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано в 11.40 утра (по Испании) на автомагистрали A.376 по пути из Севильи в Утреру. По предварительным данным, машина Рейеса загорелась. Больше ничего о трагедии неизвестно.

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Рейес был младшим ребенком в бедной цыганской семье, которую в одиночку тащил отец – он работал электриком. С детства Хосе любил футбол, поэтому родители в 10 лет отдали его в школу «Севильи». Парень был настолько хорош, что уже в 15 лет клуб подписал с ним профессиональный контракт, а спустя год он дебютировал в Сегунде в матче против «Сарагосы» (и неважно, что провел на поле всего четыре минуты). В 18 лет Рейес стал игроком основы – выходил на левом фланге атаки, был техничным, юрким и забивным.



В 2002 году за полузащитника боролся «Реал»: в декабре на «Сантьяго Бернабеу» его агент проводил переговоры с руководством королевского клуба, но договориться так и не удалось. За Рейеса предлагали 10 млн евро. Спустя два года предложение поступило от «Барселоны» — президент Жоан Лапорта готов был заплатить уже 18 млн евро, но и ему было отказано. «Арсенал» оказался самым настырным. Во-первых, по слухам Арсен Венгер посылал 40 скаутов, чтобы получше изучить футболиста. Во-вторых, когда клуб все же решился на покупку в 2003 году, предложил почти 12 млн евро и получил отказ, он не остановился и продолжил переговоры. Договориться удалось, повысив цену: «Севилья» сдалась. Команда сразу же получила почти 20 млн евро, еще по 2,5 млн ей полагалось в случае, если Рейес за сезон сыграет как минимум в 25 играх за сезон. Интересным пунктом в контракте было то, что англичане не могли продать его в «Бетис» — давний принципиальный соперник «Севильи».



Болельщики испанского клуба умоляли Рейеса остаться, признавались в вечной любви и бросались на машину, в которой он уезжал с вице-президентом «Арсенала».



Тем не менее, в первый же сезон он забил немало важных голов. Вместе с «Арсеналом» испанец выигрывал АПЛ, Кубок Англии и выходил в финал Лиги чемпионов – и все это за три сезона в клубе. Но на деле все было не так уж радужно: со временем многие начали понимать, что Рейес так и не смог приспособиться к скорости английского чемпионата, поэтому к 2005 году он начал сдавать. Ему как-то позвонили пранкеры, представившись журналистами испанского радио, а он им рассказал, как скучает по родной стране. Когда это дошло до Венгера, Рейесу пришлось объясняться.

В 2006 Рейес уезжает в Испанию – «Арсенал» отправил его в аренду в «Реал», но дольше, чем на сезон, он там задержаться не смог. Летом полузащитник перешел в мадридский «Атлетико». Первый год выдался скверным – Рейес мало играл (в среднем проводил на поле 44 минуты), не забил ни одного гола. Предстояла еще одна аренда – на этот раз в португальскую «Бенфику». Там он провел отличный сезон: в него верил главный тренер Кике Санчес Флорес. Спустя год они оба оказались в «Атлетико», карьера Рейеса пошла в гору. Два года подряд он стабильно выходил в основе, периодически забивал и помогал команде завоевывать европейские трофеи. Потом Флорес ушел, количество матчей, в которых принимал участие Рейес уменьшилось в два раза. Испанца звали в Америку и страны Ближнего Востока, но он решил вернуться в родную и любимую «Севилью», туда, где его все еще обожали болельщики.



За четыре сезона он сыграл в 109 матчах, забил 9 голов, выиграл три Лиги Европы, два Суперкубка УЕФА и Кубок Испании.



После ухода Эмери из «Севильи» ушел и Рейес. Дальше были «Эспаньол», «Кордоба», годовой переезд в Китай и возвращение в Испанию.



Последним клубом испанца стала «Эстремадура», выступающая в Сегунде.