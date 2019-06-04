GOAT, streakers и out of this world: чему нас научила Лига чемпионов

Здесь про Месси, Роналду, «Тоттенхэм» и почти ничего про «Ливерпуль».

Онлайн-школа английского Skyeng прошла с вами все матчи Лиги Чемпионов, от падения “Манчестер Юнайтед” до безусловной победы “Ливерпуля”. Мы читали, что зарубежные болельщики пишут в соцсетях и собирали для вас самые хлёсткие идиомы, самые точные обороты и просто интересные словечки, которые пригодятся для разговоров о футболе. Пора подвести итоги: капитан “Ливерпуля” Джордан Хендерсон полирует новенький чемпионский кубок, а мы вспоминаем лучшие твиты.

To show up – появляться, обнаруживаться, приходить

Битва началась с неожиданностей. 12 февраля «Манчестер Юнайтед» проиграл “Пари Сен-Жермен” в 1/8 финала. До этого разгромного матча “Манчестер” числился в фаворитах, но счёт 0:2 показал, кто тут лев, а кто… Ну, в общем, мы были несколько разочарованы.

“Манчестер Юнайтед”, который мы ожидали, и “Манчестер Юнайтед”, который пришёл”

To appreciate – ценить, отдавать должное

13 марта Криштиану Роналду практически в одиночку одержал победу над “Атлетико” и вывел “Ювентус” в четвертьфинал.

“Цените Криштиану Роналду, пока можете, потому что мы больше никогда не увидим такого игрока, как он. Этому человеку уже 34 года, но он до сих пор показывает невероятную игру на мировой футбольной арене. Этот парень просто безумный”.

G.O.A.T. (Greatest Of All Time) – Величайший в истории

Криштиану не просто прекрасно показал себя этой весной –– он ещё и побил рекорд Лиги Чемпионов, забив наибольшее количество голов в истории! Фанаты португальца гордо называют его GOAT. Российские болельщики могут удивиться –– с каких это пор слово “КОЗЁЛ” считается комплиментом? Но G.O.A.T. –– это аббревиатура и расшифровывается она как Greatest Of All Time –– “Величайший в истории”.

“Роналду –– величайший в истории! Вот так. 125 голов в Лиге Чемпионов. Абсолютно невероятное достижение. Не могу перестать благоговеть перед этим парнем. Лучший спортсмен в мире”.

Amazing – потрясающий, удивительный

Матч “Тоттенхэм” — “Манчестер Сити” 9 апреля оказался не особенно интересным. Увлекательнее всего было разглядывать новый стадион хозяев матча –– грандиозный “Тоттэнхэм Хотспур Стэдиум”.

“Что за ночь… Болельщики сегодня были потрясающие”

Draw — ничья

Четвертьфинал оказался немного запутанным. “Манчестер” выиграл 4:3, но по сумме двух игр в полуфинал все же прошел “Тоттенхэм”. Наверняка многие начинающие поклонники футбола (а после Мундиаля футбол начали смотреть даже наши бабушки!) не сразу разобрались, как такое могло получиться.

“Пытаюсь объяснить своей девушке, как “Манчестер Сити” выиграл, сыграл вничью и проиграл “Тоттенхэму” за один матч.

Out of this world – невероятно хороший

Месси стал ещё одним героем Лиги Чемпионов. Особенно много восхищённых твитов мы собрали после триумфальной победы “Барсы” над “Ливерпулем”. 3:0, и два гола забил Месси! Больше всего нас восхитил штрафной под занавес матча. Идиома Out of this world идеально подходит для описания игры Месси. Она означает что-то невероятно хорошее, невиданное и неслыханное.

“Такого, как Месси, свет не видывал. Кто-то не согласен?”

To fall – падать

Полуфинал Лиги чемпионов совпал с еще одним долгожданным событием –– показом последнего сезона “Игры Престолов”. Похоже, не мы одни увидели параллели между футболом и событиями в Винтерфелле. Когда после фееричного гола Моура “Тоттенхэм” выбил “Аякс” из поединка, поверженные подопечные тен Хага рухнули на поле, как подкошенные. Точно как солдаты Короля Ночи.

“Когда ты убил Короля Ночи и войско пало”.

To turn out – оказаться

Честно говоря, после напряженного полуфинала решающий матч Лиги чемпионов оказался довольно монотонным, и многие болельщики были разочарованы. Первый тайм оживила Кинси Волански (она и ее бойфренд Виталий Здоровецкий известны своими пранками на YouTube). Людей, которые выскакивают на поле во время матча, называют streakers (от to streak –– быстро двигаться, мчаться). Обычно стрикеры используют свой шанс, чтобы выразить протест против чего-то. Но Кинси хулиганила просто из любви к искусству.

“Финальный матч “Ливерпуль”-”Тоттенхэм” был таким скучным, что этот стрикер оказался самым ярким моментом игры”.

And in the end…

Если вы ничуть не растрогались, глядя, как капитан “Ливерпуля” Хендерсон, выиграв кубок, рыдает на плече своего отца, у вас просто нет сердца.

“Никогда не говори, что футбол – это просто игра. Это нечто гораздо большее”.