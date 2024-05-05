«Я больше вас хочу выиграть чемпионство!» Кривцов — болельщикам после матча с «Ахматом»

Полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов эмоционально поговорил с болельщиками «быков» после поражения в матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (0:1).

«Я больше вас хочу выиграть чемпионство! Мне 22 года, я в финале не сыграл, ***** (футболистом была использована нецензурная версия выражения «чёрт возьми»), здесь опять ********* (проиграли), ***** (чёрт возьми)»!» — говорит Кривцов на видео в телеграм-канале болельщиков «Краснодара».

Кривцов эмоционально общается с фанатами после проигрыша:

Напомним, после 27 туров Российской Премьер-Лиги «Краснодар» набрал 50 очков и занимает второе место. На первой строчке расположился санкт-петербургский «Зенит», также заработавший 50 очков, но имеющий матч в запасе. В следующем туре «быки» сыграют с московским «Спартаком». Встреча состоится 11 мая и начнётся в 16:30 мск.