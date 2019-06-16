Мэр, владелец ранчо, спортивный директор «Барсы». Чем сейчас занимаются звёзды

Продолжаем рассказывать, чем занимаются легенды мирового футбола после завершения карьеры.

Президент страны, актёр, алкоголик. Чем занимаются легенды после карьеры Путь Джорджа Веа, Пола Гаскойна и Эрика Кантона.

Клубы: «Динамо» (Тбилиси), «Динамо» (Киев), «Милан», «Дженоа».



Трофеи: чемпион Грузии (4), кубок Грузии (4), чемпион Украины (3), кубок Украины (3), чемпион Италии, Кубок Италии, Суперкубок Италии, Лига чемпионов (2), Суперкубок УЕФА, клубный чемпионат мира.



Год окончания карьеры: 2012.

Ещё до окончания карьеры у Каладзе появился первый крупный бизнес – инвестиционная компания Kala Capital. Весной 2008 года Каха прилетел из Милана на презентацию в Тбилиси, где в присутствии журналистов и высокопоставленных людей объявил, что планирует осуществление инвестиций (как собственных, так и с зарубежными партнёрами) в трёх сферах – недвижимость, энергетика и банковское дело. Осенью того же года «Kala Capital» открыла «Прогресс Банк». Основной упор компания планировала сделать на строительство гидроэлектростанций, нефтедобывающую отрасль и другие источники энергии.



В мае 2012 Каладзе объявил о завершении карьеры, вернулся из Италии в Грузию и начал активно заниматься политикой. Он вступил в партию «Грузинская мечта – Демократическая Грузия», созданную в том же году миллиардером Бидзиной Иванишвили. Главным соперником объединения было «Единое национальное движение» Михаила Саакашвили, который был тогда президентом. Но осенью «Грузинская мечта» выиграла на парламентских выборах, получив 115 из 150 мест в парламенте, и Иванишвили стал премьер-министром, а Каладзе занял пост вице-премьера и министра энергетики Грузии.

«Я решил бороться за будущее моей страны, моего народа. Я хочу, чтобы мои дети росли в свободной и демократической стране. Когда я увидел, что в Грузии происходит и как люди живут, решил, что надо возвращаться домой насовсем, помогать народу», – заявил тогда Каладзе.



Назначение Кахабера Карловича в стране восприняли со скептицизмом: кто-то был недоволен, что спортсмен пошел в политику, кто-то считал, что бывший футболист будет действовать исключительно в интересах своей компании. Мнение народа изменилось чуть позже.



После жуткого наводнения в Тбилиси в 2015 году министр энергетики надел резиновые сапоги и пошёл на улицы помогать людям.

Каладзе активно взялся за строительство ГЭС: он хотел сделать так, чтобы Грузия была энергетически независима.



«Энергетика – один из приоритетов для правительства. Есть ряд проектов, где надо ускориться, — рассказывал он в интервью «Матч ТВ» в мае 2017 года. — А где-то – похвалить. У нас есть проблема, особенно в зимний период. Начиная с сентября и до конца марта мы покупаем электроэнергию у соседей: Азербайджана, России, Армении, Турции – в зависимости от цены. При этом у Грузии есть все возможности, чтобы стать независимой. У нас маленькая страна, но в ней 25 тысяч рек. Из них 300 интересны по энергетическим направлениям, там можно построить новые гидроэлектростанции. И мы поставили задачу, чтобы в будущем, за 5-6 лет, страна стала независимой. Чтобы у нас было столько электроэнергии, что хватало бы даже на экспорт».



Летом 2017 года Каладзе покинул пост министра энергетики и пошёл на выборы мэра столицы Грузии. Во время предвыборной кампании Кахабер Карлович, помимо официальных встреч, иногда просто ходил по городу с телефоном, снимал видео о проблемах города и выкладывал ролики в социальные сети. Для избирателей Каладзе представил собственную программу со слоганами «Тбилиси, наполненный жизнью» и «Свобода, быстрое развитие, благополучие» и состоящую из семи пунктов. Основные: поэтапная замена хрущевок на новые здания, строительство эстакад и подземных парковок, расширение дорог, модернизация метро и урбанистическое развитие города.

Каладзе победил в первом же туре, набрав 51.06% голосов. Новоиспечённый мэр тут же приступил к реформам, и судя по тому, как хорошо в последнее время в Тбилиси, громкими словами он явно не ограничивается.



Кстати, всю свою зарплату мэра Каладзе отдаёт на благотворительность

Фаустино Асприлья

Клубы: «Кукута Депортиво», «Атлетико Насьональ», «Парма», «Ньюкасл», «Палмейрас», «Флуминенсе», «Атланте», «Универсидад де Чили», «Эстудиантес», «Кортулуа».



Трофеи: чемпион Колумбии, межамериканский кубок, Кубок обладателей кубков УЕФА, Суперкубок УЕФА, Кубок УЕФА (2), Кубок Италии, Кубок чемпионов Бразилии.



Год окончания карьеры: 2009 (2004).



Асприлья ещё будучи футболистом веселился как мог: дрался, ссорился с тренерами, приходил в ночной клуб и палил из пистолета. Карьера колумбийца пошла на спад в конце 90-х, и после «Пармы» он уехал в Латинскую Америку, где ещё пару лет поскитался по клубам. Последняя его команда была в 2004 году, но официально о завершении карьеры он объявил только в 2009-м. Колумбийский весельчак не скучал: открыл ранчо с лошадьми, объяснив это тем, что с детства их любит, ходил на вечеринки и карнавалы с молодыми красотками и продолжал палить в воздух из пистолета. За 29 выстрелов на территории ранчо Асприлья получил два года условки.



В 2011 году Тино собрал в родном городе Тулуа футбольную команду – Club Atletico Faustino Asprilla. О том, что это его клуб, можно догадаться по эмблеме – на ней изображена лошадь.

Фото: Marco Luzzani/Getty Images

В 2014 году Асприлья решил выпустить собственные ароматизированные презервативы «Tino» (так футболиста называли болельщики «Ньюкасла»).



«Думаю, это действительно классная идея. Планирую, что презервативы будут продаваться в рамках кампании по предотвращению незапланированной подростковой беременности. Если бы вы попросили меня порекомендовать какой-нибудь аромат, это был бы аромат гуавы, отлично сочетающийся с романтикой. Знаю об этом не понаслышке, так как в юношестве регулярно ощущал этот запах в нашем саду», — рассказывал он тогда.

Презервативы производились в Китае, а продавались в Колумбии, но, судя по всему, в 2017 бизнес умер – сейчас их официальный сайт недействителен, а социальные сети, которые когда-то велись более или менее активно, не обновлялись уже несколько нет.



В остальном – Асприлья просто наслаждается жизнью.

Эрик Абидаль, 39 лет

Клубы: «Лион-Дюшер», «Монако», «Лилль», «Лион», «Барселона», «Олимпиакос».



Трофеи: чемпион Франции (3), Суперкубок Франции (3), чемпион Испании (4), Кубок Испании (20, Суперкубок Испании (3), Лига чемпионов (2), Суперкубок УЕФА (2), Клубный чемпионат мира (2), чемпион Греции, серебро чемпионата мира-2006.



Год окончания карьеры: 2014.



Абидаль много раз побеждал на поле, но самую главную победу он одержал за его пределами. В 2011 году французу после очередного медицинского осмотра сказали, что у него рак печени, ставший последствием Гепатита В, который был у него с детства или вообще с рождения. Абидаля прооперировали – удалили опухоль, — и поставили в очередь на трансплантацию печени. Эрик вернулся на поле спустя полтора месяца после операции несмотря на то, что врачи не советовали ему это делать. Через три недели после возвращения Абидаль отыграл полный матч в финале ЛЧ против «Манчестер Юнайтед». Во время награждения Пуйоль, который тогда был капитаном, позволил Эрику первым поднять кубок над головой.



Абидаль продолжал играть, а болезнь продолжила прогрессировать. Спустя год новую печень найти так и не удалось, поэтому врачи посоветовали ему найти живого донора – тянуть больше было нельзя.



«Это боль, которую я запомнил на всю жизнь, – рассказывал после Абидаль. – Это было невыносимо, словно меня резали заживо. Я был счастлив, когда врач сказал мне, что потребуется операция. Я никому бы не пожелал испытать подобные страдания».

Донором согласился стать двоюродный брат Эрика – Жерар Арманд. «Когда мы были маленькими, то много играли вместе. Потом у меня началась профессиональная карьера, мы виделись меньше, это нормально. Но мы продолжали встречаться на Рождество и на семейных праздниках. Мой отец и моя тётя всё ещё очень близки, они живут рядом», — делился он.

Операция, длиною в 12 часов, прошла успешно, но процесс восстановления занял у Абидаля гораздо больше времени, чем после удаления опухоли. К тренировкам он вернулся в январе 2013 года (прооперировали его в апреле), а на поле вышел уже весной. Он был и дальше готов играть за «Барселону», но руководство клуба не было уверено, что после такой тяжелой операции Эрик сможет играть на прежнем уровне. Контракт с каталонским клубом закончился летом, дальше были «Монако» и «Олимпиакос», но в 2014 году по совету врачей француз всё же завершил карьеру.



Летом 2017 Эрик стал послом «Барселоны» по социальным вопросам, а ровно через год его повысили до поста спортивного директора клуба.