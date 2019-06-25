Как победить тяжёлую болезнь и воспитать сына футболистом. История из Австрии

Грегорич не смог спасти свою мать. Зато его самого спас футбол.

Вернер Грегорич — тренер австрийской молодёжки. Его сын, Михаэль, играет за «Аугсбург». Это он самый юный автор гола в истории австрийской лиги. Впервые ему удалось отличиться уже в 15.

Но помимо любви к футболу Грегоричей объединяет и кое-что другое. Горечь потери родных, столкнувшихся с онкологией. Мать и сестра Вернера умерли от рака. В 1997-м болезнь настигла самого Грегорича-старшего. Доктор диагностировал рак яичек.

«После того как мне поставили диагноз, я пришёл домой. В тот момент сын вернулся с тренировки — в руках у него был мяч и бутсы. Я обнял его и сказал себе, что когда-нибудь воспитаю его футболистом».

Грегорич прекрасно осознавал, что его ожидает. Уход за мамой стал для него не только горьким, но и полезным опытом. И прежде всего он понимал главное. Без веры в лучший исход он быстро сгорит.

Между визитами на химиотерапию он ходил в часовню. В ту самую, где когда-то молился за мать. После тех сеансов он не мог прийти в себя много лет. У него выпадали волосы, появились различные аллергии и астматические приступы.

Но всё это не стало поводом бросить дело всей своей жизни. Почти все эти годы Вернер провёл на тренерской скамье.

Грегорич-тренер

Грегорич — очень эмоциональный тренер. Наверняка в этом плане сказались те потрясения, которые он пережил. Его бывший подопечный Филипп Линхарт как-то с улыбкой сказал: «Он знает, как добавить команде огонька».

Порой Вернер выходит за рамки. В 2011-м он оскорбил сотрудника службы безопасности прямо во время игры, за что пришлось извиняться.

А после матча с российской молодёжкой от Грегорича досталось Мелкадзе. «Хочется отметить 19-го номера — это великий актёр. Во взрослом футболе ему придётся отучиться от некоторых своих привычек».

Но знаете, что он ненавидит даже больше, чем симуляции? Музыкальные вкусы нового поколения.

«Для меня это ужасно! Просто невероятно — меня это нервирует больше, чем подготовка в турниру». Зато, услышав знакомый мотив, сразу поёт. Как на отборе к чемпионату Европы в Греции, где он начал подпевать исполнителю прямо на стадионе.

Вернер поборол рак и продолжил заниматься любимым делом. И воспитал футболистом сына. Как и мечтал, приходя из клиники с печальными новостями.