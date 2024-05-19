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Джикия: когда в «Спартаке» сказали, что не продлевают со мной контракт, я встал и вышел

Джикия: когда в «Спартаке» сказали, что не продлевают со мной контракт, я встал и вышел
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Центральный защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия рассказал о своей реакции на то, что московский клуб решил не продлевать с ним контракт.

— Мне сказали, что со мной не продлевают контракт.

— Когда?
— Не так давно.

— Какая реакция была?
— Я встал и вышел, — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017 года в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 214 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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