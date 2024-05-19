Джикия ответил, что сказал игрокам «Спартака» после последнего матча на «Лукойл Арене»

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия ответил на вопрос, что сказал одноклубникам после последнего матча в составе команды на «Лукойл Арене».

«Сказал ребятам, что ещё встретимся. Всегда будем встречаться с ними и будем на связи. Кто захочет в последний раз посидеть, тот обязательно приедет», — передаёт слова Джикии корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее стало известно о том, что летом Джикия покинет клуб и получит статус свободного агента.

Джикия перешёл в «Спартак» из «Амкара» в декабре 2016 года, а свой первый матч за московский клуб провёл 9 апреля 2017-го в Уфе. Всего за красно-белых Джикия принял участие в 215 матчах во всех турнирах, в которых забил пять голов и сделал 11 результативных передач.

Напомним, в нынешнем сезоне Джикия принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.