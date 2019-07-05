Фамилию Ибрагимовича перепутал его собственный клуб. А он забил 2 гола

В рядовом матче 23-го тура MLS между «Лос-Анджелес Гэлакси» и «Торонто» обошлось без сенсаций: хозяева выиграли 2:0 и сохранили за собой второе место в Западной конференции. Но всё-таки этот матч стал скандалом, а «Твиттер» заполнился скриншотами и шутками. Что случилось?
Всё дело в том, что дубль, который принёс хозяевам победу, оформил футболист по фамилии Ирбагимович. Внешне очень похожий на лучшего бомбардира «Гэлакси» — Златана Ибрагимовича. Он забил на 76-й и 89-й минутах. А потом началось.
«Смотрите, у нас новичок в лиге!»
«А он неплох. Правда, мы не можем найти его в списке игроков в приложении».
«Вот что бывает, когда заказываешь футболку на AliExpress».
Отреагировало и немецкое издание Sky Sports. «Шведский новичок «Гэлакси» сделал дубль в первом матче».
Болельщики «Манчестер Юнайтед» тоже в теме. «Можно нам арендовать Ибрагимовича? А за вас пока поиграет Ирбагимович».
В Сети всерьёз переживают за человека, допустившего ошибку. «Кого-то утром уволят. Если только Ибра не доберётся до него первым».
Кто-то, наоборот, считает, что эта ситуация принесёт клубу много денег, а футболки с ошибкой в фамилии будут отлично продаваться.
Сразу после матча Залтан, простите, Златан, коротко высказался об ошибке. «Парни, которые занимались формой, хорошо отметили День Независимости. Но я не переживаю по этому поводу. Все вокруг ещё помнят, кто я такой», — сказал Ибра сайту MLS. Удивительно, но этим всё пока ограничилось. Правда, в Лос-Анджелесе сейчас глубокая ночь, так что развязка ещё может случиться в течение нескольких часов. А несколько часов назад Златан опубликовал видео, в котором сорвал крышку с бутылки ударом ногой. Возможно, это просто совпадение.
Отметим, что это уже не первый случай, когда фамилию игрока в солидном клубе написали неправильно. В мае 2010 в матче с «Сатурном» в составе «Локомотива» вместо Дениса Глушакова вышел не Алан Гатагов, а Алан Гагатов.
Наконец-то Ибра стал как Гатагов.
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