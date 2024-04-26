«МЮ» рассматривал Хави на замену тен Хагу, «Тампа» в шаге от вылета. Главное к утру

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Хави на смену Эрику тен Хагу на посту главного тренера команды, «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла третий матч серии с «Флоридой Пантерз» (3:5) и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующей встрече, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб хочет провести расследование о скандале вокруг матча с «Сочи» (0:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».