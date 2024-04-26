«МЮ» рассматривал Хави на замену тен Хагу, «Тампа» в шаге от вылета. Главное к утру
«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Хави на смену Эрику тен Хагу на посту главного тренера команды, «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла третий матч серии с «Флоридой Пантерз» (3:5) и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующей встрече, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб хочет провести расследование о скандале вокруг матча с «Сочи» (0:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo.
- «Тампа» с Кучеровым вновь проиграла «Флориде» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
- Гендиректор «Ахмата» — о скандале вокруг игры с «Сочи»: хотим, чтобы провели расследование.
- Гол Орлова и 2 паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в игре плей-офф НХЛ.
- Юран рассказал, при каком условии покинет «Пари НН» летом 2024 года.
- Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.
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- Некоторые директора «Барселоны» могут подать в отставку после решения Хави остаться.
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- Бобровский вышел на чистое 3-е место по числу игр в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.
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