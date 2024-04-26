Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аль-Хиляль — Аль-Фатех. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

26 апреля главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

«МЮ» рассматривал Хави на замену тен Хагу, «Тампа» в шаге от вылета. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» рассматривает кандидатуру Хави на смену Эрику тен Хагу на посту главного тренера команды, «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграла третий матч серии с «Флоридой Пантерз» (3:5) и рискует вылететь из Кубка Стэнли в следующей встрече, генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб хочет провести расследование о скандале вокруг матча с «Сочи» (0:1). Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Манчестер Юнайтед» рассматривал Хави в качестве замены тен Хагу — Relevo.
  2. «Тампа» с Кучеровым вновь проиграла «Флориде» и находится в шаге от вылета из Кубка Стэнли.
  3. Гендиректор «Ахмата» — о скандале вокруг игры с «Сочи»: хотим, чтобы провели расследование.
  4. Гол Орлова и 2 паса Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Айлендерс» в игре плей-офф НХЛ.
  5. Юран рассказал, при каком условии покинет «Пари НН» летом 2024 года.
  6. Кучеров вышел на третье место по очкам за сезон в НХЛ среди действующих игроков.
  7. 9 россиян пробились в финал чемпионата Европы по боксу в Белграде.
  8. Некоторые директора «Барселоны» могут подать в отставку после решения Хави остаться.
  9. 50 очков Эмбиида помогли «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» в третьем матче серии.
  10. Бобровский вышел на чистое 3-е место по числу игр в плей-офф НХЛ среди российских вратарей.
Ваше расписание на сегодня
Топ-матчи пятницы: Захарян против «Реала», финал «Зенит-Казань» — «Динамо» и НХЛ с НБА
Топ-матчи пятницы: Захарян против «Реала», финал «Зенит-Казань» — «Динамо» и НХЛ с НБА
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля
Все результаты игрового дня плей-офф НБА 26 апреля
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android