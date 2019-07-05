Ещё не отдохнул. Лидер «Тоттенхэма» потерял сознание на пляже

Спасибо, что живой

Болельщики сборной Англии известны во всём мире не только из-за того, что активно поддерживают своих игроков и делают выезды. Они знамениты своим поведением, которое зачастую выходит далеко за рамки дозволенного. Англичане любят изрядно принять на грудь и затем выплёскивать эмоции на улице. Причём с особым удовольствием они это делают за пределами родной страны.



Какие болельщики, такие и футболисты. Игрок сборной Англии и один из самых талантливых футболистов нового поколения англичан Делле Алли явно переоценил свои силы во время отдыха на греческом острове Миконосе. И потерял сознание прямо на пляже. Спасибо, что живой.

День рождения – светлый праздник

В день, когда это случилось, полузащитник «Тоттенхэма» отмечал день рождения своей подруги Руби Мэй. Алкоголь лился рекой, и далеко не каждый в состоянии воспринять такое количество выпитого. В итоге Алли стало плохо, и он рухнул на шезлонг. Подруга, находившаяся в тот момент рядом с ним, не сразу сообразила, что случилось, потому что тоже была в похожем состоянии.

Но в какой-то момент она всё же опомнилась и начала истошно кричать и звать на помощь. Двое мужчин увидели, что человеку нужно помочь, и перенесли Делле Алли в тень, где он смог бы немного отдохнуть и прийти в себя. На острове на тот момент было +33 градуса, а обильное употребление алкоголя при такой температуре грозит серьёзными последствиями.



Но даже тень не смогла привести футболиста в чувство. Чтобы посадить игрока сборной Англии в машину, также потребовалась помощь.

«Они лежали, выпивали, целовались»

У британской газеты The Sun повсюду есть свои «глаза». Один из очевидцев на пляже сообщил изданию, как всё было.



«Они лежали, выпивали, целовались, много обнимались и просто кайфовали на солнышке. Иногда они перебирались в лаундж, где могли скрыться от солнца. В какой-то момент Делле уснул, а Руби не смогла его разбудить. Ей показалось это смешным, и она даже позвала друзей, чтобы те тоже посмеялись. Но в результате пришлось вызвать двух мужиков, которые смогли перетащить футболиста в другое место. Когда Алли был в сознании, было видно, что он наслаждается каникулами».

Пара долго скрывала свои отношения, но в феврале этого года они признались, что скоро отметят три года вместе. Кстати, на том же пляже в Греции отдыхал и партнёр Алли по сборной Англии Росс Баркли, но, видимо, его отдых проходил спокойнее.



«Тоттенхэм» возвращается к тренировкам 15 июля, так что у Делле есть примерно 10 дней на то, чтобы привести себя в порядок.

Игроки сборной Англии – любители выпить?

Чтобы это понять, не надо глубоко копать. Буквально несколько недель назад другой игрок национальной сборной Джесси Лингард, выступающий за «Манчестер Юнайтед», сильно разочаровал своих болельщиков. Он выложил в социальной сети обзор своего номера в гостинице в Майами. В кадр попало большое количество водки известной французской марки. Да и само поведение Джесси явно намекало, что какую-то часть этих бутылок он опустошил сам.



Ранее в этом году другой игрок сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» (правда, уже бывший) Уэйн Руни был арестован в аэропорту Вашингтона за пьяную ругань в общественном месте. Что ж, красиво отдыхать – тоже искусство, которым звёзды английского футбола пока овладели не до конца.