Уезжая из Дортмунда, он оставил в квартире горы мусора. Как живёт Усман Дембеле

Главная история про жилье Усмана Дембеле связана еще с его немецким периодом карьеры. Сбегая из Дортмунда, игрок так торопился, что даже не запарился с клинингом: представители арендодателя приехали в дом и пришли в ужас от количества мусора. Пустые коробки от еды, грязная одежда, горы мусора за диванами и шкафами, неоплаченные счета. Владелец жилья пожаловался, что Дембеле даже не отдал ему ключи.
В Барселоне Дембеле первые три месяца жил в отеле, но затем выбрал роскошный особняк в верхней части города: совсем рядом находится жилье, которое арендовал Неймар. Усман выбрал для себя дом с тремя этажами общей жилой площадью больше 450 квадратных метров, а весь участок занимает 750 кв.м. Сад с подогревом, гараж на четыре парковки, номер для обслуживающего персонала. Еще четыре комнаты для гостей, в двух из которых есть ванная. На третьем этаже дома расположен кинотеатр с выходом на террасу, с которой видна вся Барселона.
Ежемесячная аренда такого дома стоит 15 тысяч евро. До «Камп Ноу» на машине можно добраться примерно за 7-10 минут. Впрочем, даже это не мешает Усману постоянно опаздывать на тренировки «Барсы».
Из минусов жилья француза: оно расположено совсем рядом с известнейшим секс-клубом для свингеров Training Pedralbes. Но Усман редко выходит из дома, так что для него это не проблема.
Считается, что Дембеле – очень замкнутый и инфантильный парень, который так и не смог подружиться ни с кем в команде. У него есть компания, с которой он развлекается дома, но она не имеет никакого отношения к футболу. «Барселона» нанимала для француза повара, но тот уволил его. Игроки, тренерский штаб и руководство, максимально дотошно учили Дембеле жизни и продолжают это делать. Иногда из Испании приходят новости, что до Усмана все-таки достучались. Но затем следуют опровержения: опоздал, поругался, не отвечал, симулировал недомогание.
То, что Дембеле во многих моментах до сих пор ребенок, доказывают и другие вещи. Например, француз купил себе мини-велосипед, который стоит больше 1000 евро:
Помимо этого в Барселоне у игрока два авто: Mercedes S63 AMG и Mercedes G63.
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