Жена украинского футболиста разозлила феминисток. Не хочет таскать пакеты

Многим из вас украинский полузащитник «Ризеспора» Николай Морозюк не очень хорошо знаком. Но в последнее время его жена Ирина делает всё, чтобы эта фамилия чаще мелькала в прессе и соцсетях.
Сначала пани Морозюк приняла участие в популярном челлендже, в котором нужно открыть бутылку максимально эффектно. Она сделала это… грудью. А теперь взорвала интернет, выступив против равноправия полов. В «Инстаграме» жена игрока заявила, что не считает мужчин и женщин равными «по природе».
«Представляю, как мой муж, выходя из магазина, даёт мне в руки пакет, мол, тащи, раз за равноправие. Я лучше буду готовить борщ, чем брать на себя ответственность обеспечивать семью и так далее», — написала Морозюк. Феминисток реплика Ирины наверняка разозлила – зато мужчин наверняка порадовала. Не всех, но многих.
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