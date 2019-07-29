Патрис Эвра завершил карьеру. Собрали его самые сумасшедшие поступки

Защитник Патрис Эвра завершил карьеру — теперь он планирует стать тренером. «Моя карьера игрока официально завершена. В 2013 году я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду. Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра», – сказал он в интервью La Gazzetta dello Sport.

Последний сезон француз провел в статусе свободного агента, но ему уже 38, он поиграл во многих клубах и немало выиграл – это решение напрашивалось. А чем он занимался последний год можно понять по ему «Инстаграму» — грубо говоря, сходил с ума и творил порой безумные вещи. Впрочем, начал он делать это давно.



Каждый понедельник Эвра выкладывал забавное видео, которое обязательно заканчивался его коронной фразой “I love this game” – «Я люблю эту игру». Вспомним лучшее.

Танцевал тверк

И чуть не упал с лестницы.

Занимался кросс-фитом в костюме панды

«Впервые в костюме панды занимаюсь кроссфитом, а все делают вид, что это нормально», — написал он.

Тренировал свинью

Море, свинья и Эвра в парике – ничего необычного.

Облизывал сырую индейку, а потом – спаржу

Поздравить своих подписчиков с днем благодарения Эвра решил небальным способом – он на камеру облизал, пошлепал, а потом укусил сырую индейку.

Далеко не все это оценили, поэтому пришлось объясняться: «Да, я зашел слишком далеко, когда начал обсасывать ножку индейки. Вышло немного непристойно. Но эй! Теперь люди желают мне сальмонеллез. Я знаю, что такое salmon (лосось – прим. «Чемпионата»), но сальмонеллез — это когда вас поцелует зараженная девушка, а вы умрете, или у вас будет диарея на протяжении 10 лет. А веганы? Я их вижу ползающими в моем саду и поедающими траву. Но я же им ничего не говорю. Они едят все подряд: траву, цветы, деревья. Нам нужны деревья!».



И выставил новое видео – со спаржей. Версия для веганов.

Наряжался девушкой

Мыл полы, танцевал и пел. И, конечно, говорил, как он сильно любит эту игру.

Выпустил свой мерч

Футболки с его коронной фразой.

Ее носил и Неймар.

Бонус: ударил болельщика ногой в лицо

Перед матчем «Марселя» в Лиге Европы в ноябре 2017 Эвра ударил ногой в лицо фаната, который, по его словам, выкрикивал в его адрес оскорбления. Сам футболист тоже молчать не стал: «В ответ он начал оскорблять наших матерей. Мы завелись. Это не оправдывает наше поведение, но это не так плохо, как удар Эвра», – рассказал болельщик.

Еще до начала матча Эвра показали красную карточку, а УЕФА тут же завел дисциплинарное дело. На следующем матче фанаты вывесили баннер: «Ты возомнил, что ты больше, чем клуб. Мы не хотим видеть тебя здесь видеть. Пошел ты, Эвра».

«Марсель» расторг контракт с французом, а УЕФА отстранила его от участия во всех турнирах под своей эгидой до июня 2018 года. В январе Эвра подписал контракт с «Вест Хэмом», но за английский клуб провел всего пять матчей.