Черчесов назвал самых талантливых футболистов, с которыми работал

Бывший главный тренер сборной России, венгерского «Ференцвароша» и ряда других клубов Станислав Черчесов назвал самых талантливых футболистов, с которыми ему довелось работать по ходу своей карьеры.

«Я бы сказал так: Вальбуэна в «Динамо». Потому что он дал мне по‑другому взглянуть на работу. Когда у тебя такой игрок появляется, то ты должен иначе на футбол посмотреть. Если ты останешься там же, то значит, его качества нивелируются.

Из российских футболистов… Юра Жирков, допустим. Он футбольный человек. На любой позиции играл одинаково. Головин? Можно какие‑то параллели с Вальбуэна провести», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Напомним, сейчас в СМИ ходят слухи о возможном назначении Черчесова на пост главного тренера «Спартака».