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Черчесов: с Соболевым можно чуть пособачиться, а Джикия — абсолютно другого склада человек

Черчесов: с Соболевым можно чуть пособачиться, а Джикия — абсолютно другого склада человек
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Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о нападающем «Спартака» Александре Соболеве и защитнике красно-белых Георгии Джикии. Специалист рассказал об особенностях характера Соболева и Джикии в контексте слухов о конфликте игроков с бывшим главным тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем.

«С Соболевым можно чуть пособачиться. Соболь такой, его нужно понимать. Но Джикия — это абсолютного другого склада человек. Как можно с ним не сесть и не поговорить? Как с ним можно не объясниться? С ним всё можно спокойно обсудить», — сказал Станислав Черчесов в эфире телеканала «Матч Премьер».

Ранее в СМИ появлялись слухи, что Джикия потерял место в основном составе «Спартака» из-за конфликта с Абаскалем.

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