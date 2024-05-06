Агент Сутормина заявил, что игрок вернётся в «Зенит» после аренды в «Сочи»

Футбольный агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника Алексея Сутормина, заявил, что его клиент вернётся в «Зенит» после аренды в «Сочи».

«У Лёши Сутормина ещё год по контракту с «Зенитом». После аренды в «Сочи» он должен вернуться в клуб. Дальше — посмотрим», — сказал Александр Клюев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Алексей Сутормин выступает за «Зенит» с 2019 года. Вместе с сине-бело-голубыми полузащитник четыре раза становился чемпионом России, выигрывал Кубок страны и три раза побеждал в матчах за Суперкубок. Прежде россиянин играл за такие клубы, как «Оренбург», «Волгарь» и «Строгино». Сейчас Сутормин выступает за «Сочи» на правах арендного соглашения.