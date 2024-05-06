«Урал» — «Балтика»: калининградцы открыли счёт на первых минутах матча
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В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игру принимает стадион «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени.
МИР Российская Премьер-лига . 27-й тур
06 мая 2024, понедельник. 15:45 МСК
Урал
Екатеринбург
1-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Лисакович – 1' 1:1 Каштанов – 19'
Уже в самом начале встречи «Балтика» вышла вперёд благодаря голу Виталия Лисаковича.
После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» одержал победу со счётом 1:0.
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