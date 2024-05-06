«Урал» — «Балтика»: калининградцы открыли счёт на первых минутах матча

В эти минуты проходит матч 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются екатеринбургский «Урал» и калининградская «Балтика». Игру принимает стадион «Екатеринбург Арена». В качестве главного арбитра встречи выступает Сергей Иванов из Ростова-на-Дону. Стартовый свисток прозвучал в 15:45 по московскому времени.

Уже в самом начале встречи «Балтика» вышла вперёд благодаря голу Виталия Лисаковича.

После 26 туров чемпионата России «Урал» набрал 25 очков и занимает 15-е место. «Балтика» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработала 26 очков и располагается на 14-й строчке. В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Урал» одержал победу со счётом 1:0.