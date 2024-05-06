Хавбек «Спартака» Литвинов рассказал, какого футболиста пригласил бы в клуб

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, кого из топ-футболистов хотел бы видеть в команде.

— Если можно было бы взять в «Спартак» любого футболиста, кто бы это был?

— Называть Мбаппе — примитивно, поэтому назову Де Брёйне. Мне он нравится как футболист, который может из любой ситуации создать голевой момент для нападающих. Еще Де Брёйне может решить исход игры.

— Есть ли в «Спартаке» футболист, похожий по качествам на него?

— Да, есть — Даня Зорин. Сейчас он, к сожалению, травмирован. Надеюсь, Даня скоро выйдет и у него всё получится, — приводит слова Литвинова Sport24.

Напомним, по состоянию на сегодняшний день «Спартак» располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 43 очка. В следующем матче внутреннего первенства красно-белые сыграют с «Краснодаром» на домашней арене. 22-летний Литвинов провёл в этом сезоне 28 матчей во всех соревнованиях. На счету полузащитника одна результативная передача. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает футболиста в € 5 млн.