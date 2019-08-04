Её парень — капитан обновлённого «Рубина»

В этом туре обновлённый и приятный глазу «Рубин» зарубится у себя дома с ЦСКА. Одним из лидеров и капитаном команды Романа Шаронова является Вячеслав Подберёзкин. 27-летний полузащитник только год назад стал игроком казанской команды, а ему уже доверили этот ответственный пост — капитан «Рубина». Произошло это перед началом сезона.

Помогает справляться с новым грузом ответственности Вячеславу его девушка Анастасия. Она переехала за ним в Казань. Молодые люди стараются всё время проводить вместе. Наверняка Настя поддержит своего возлюбленного и на трибунах «Центрального» в матче с ЦСКА.