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Красота дня — девушка Подберезкина

Девушка Вячеслава Подберёзкина — Анастасия
«Чемпионат»
Её парень — капитан обновлённого «Рубина»
Девушка Вячеслава Подберёзкина — Анастасия.
Футбол / РПЛ 0

В этом туре обновлённый и приятный глазу «Рубин» зарубится у себя дома с ЦСКА. Одним из лидеров и капитаном команды Романа Шаронова является Вячеслав Подберёзкин. 27-летний полузащитник только год назад стал игроком казанской команды, а ему уже доверили этот ответственный пост — капитан «Рубина». Произошло это перед началом сезона.

Помогает справляться с новым грузом ответственности Вячеславу его девушка Анастасия. Она переехала за ним в Казань. Молодые люди стараются всё время проводить вместе. Наверняка Настя поддержит своего возлюбленного и на трибунах «Центрального» в матче с ЦСКА.

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