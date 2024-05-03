Александр Медведев поговоркой ответил, будет ли скорректирован бюджет «Зенита»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поговоркой ответил на вопрос о возможной корректировке бюджета клуба из-за убытков спонсора команды — «Газпрома».

— Будет ли скорректирован бюджет «Зенита» из-за убытков «Газпрома»?

— Много будете знать, быстро состаритесь, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, после 26 сыгранных туров санкт-петербургский «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 50 очков. На второй строчке располагается «Краснодар», также имеющий в своём активе 50 очков. На третьем месте идёт московское «Динамо» с 47 очками.

В нынешнем розыгрыше Кубка России «Зенит» дошёл до стадии финала Пути РПЛ, где в первом финальном матче сыграл вничью с ЦСКА (1:1). Ответный матч финала Пути РПЛ состоится в Санкт-Петербурге 15 мая.