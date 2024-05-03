Созин: пока не вернут фанатов и игры УЕФА, самого влиятельного человека нашего футбола нет

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о влиятельных людях в российском футболе. По его мнению, самым влиятельным человеком в нашем футболе станет тот, кто решит проблему с отсутствием фанатов на трибунах и отстранением от международных матчей.

«В последнее время очень модно проводить опросы и выбирать самых влиятельных людей в российском футболе. Это есть и в печатных изданиях, и в интернете: называются агенты, публицисты, судьи, юристы, руководители РФС… И многие спорят про места в этих рейтингах. Слушать это, конечно, очень интересно. Но есть пара замечаний.

Глядя на вчерашний футбол, глядя на полные трибуны с фанатами, которые мощно помогают футболистам играть – понимаешь, что именно они превращают футбол в зрелище неравнодушных. Можно сколько угодно говорить, что теперь на футбол можно ходить с дочками и сыновьями, но эта публика не помогает и не заряжает футболистов. А фанаты – заряжают. Поэтому в следующий раз хочется, чтобы в этих различных рейтингах места выше занимали не агенты, которые знают много сплетен, а люди, которые реально решают проблемы нашего футбола.

Сейчас главное: возвращение фанатов – без них футбола нет, и возвращение России к европейским соревнованиям – к играм УЕФА. Пока эти проблемы не решены – самого влиятельного человека в нашем футболе нет. Кто решит эти проблемы – им станет», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата».