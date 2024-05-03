Тренер «Динамо» Личка: уверен, что Тюкавин не перейдёт в «Зенит»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о возможном переходе нападающего Константина Тюкавина в «Зенит», а также о возможном переходе игрока в европейский клуб.

«Если Тюкавин перейдёт в «Зенит», это будет ошибкой для него? Он подписал новый контракт с «Динамо». Я уверен, что он не перейдёт в «Зенит», а останется здесь.

Если ему уходить, то только в Европу? Это решает руководство. Я бы хотел, чтобы он остался со мной. Что будет летом, тяжело сказать. У меня одно мнение, у игрока может быть другое желание, а у руководства – третье», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, 21-летний Константин Тюкавин является воспитанником московского «Динамо». В нынешнем сезоне он принял участие в 34 матчах во всех турнирах. Ему удалось записать на свой счёт 14 голов и девять результативных передач. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн. Действующее соглашение между московским клубом и нападающим рассчитано до 30 июня 2028 года.