Выбили португальцев, но отрыв всё равно уменьшается. Как так?!

Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов ещё весной. Всё из-за провального выступления наших клубов. Потолком стала 1/8 финала Лиги Европы, а в ЛЧ… Да когда там вообще у нас было что-то дельное?

Летом ситуацию усугубил «Арсенал», который не осилил «Нефтчи», и теперь РПЛ представляют пять клубов. У Португалии столько же, но их итоговый результат будут делить на пять. Наш — на шесть (столько команд начало евросезон).

Очень не кстати ушёл сезон-2014/15 (в рейтинг идут последние пять). Преимущество и без того было невеликим, а теперь на ровном месте сократилось более чем на полбалла.

Что дальше?

Пока ситуация такая, что даже при одинаковых результатах больше очков будет получать Португалия. И хотя «Краснодар» и «Спартак» выиграли (первые даже выбили «Порту» из ЛЧ), португальцы всё равно сократили отставание на 0,2 балла. «Гимарайнш» обыграл «Вентспилс» (6:0), «Брага» — «Брондбю» (3:1).

Ситуация может измениться в ближайшее время. Жребий снова свёл наши страны в квалификации, и «Спартаку» играть с «Брагой». Если дальше идут красно-белые, у португальцев минус один, и всё вернётся в изначальное положение — коэффициент за победы будет примерно равным. Ну, почти.

Хотя, может обойтись даже лучше. Ещё может вылететь «Виктория Гимарайнш», середняк португальской лиги, который весной добрался до пятого места. На последнем этапе перед группой им играть против «Стяуа», который уже выбил чешский клуб Комличенко.

Есть только одно «но». Нам бы «Брагу» сначала пройти. Да и с «Олимпиакосом», при всех симпатиях к зелёному лого, пока ничего не ясно.