У нас топ-сборная! Спасибо, Черчесов и Ромащенко

Ну и где этот ваш Робертсон из «Ливерпуля»? Где Мактоминэй из «МЮ»? Где все эти футболисты АПЛ? И где эти десятки шотландских болельщиков, которые не могли назвать ни одной фамилии наших игроков? Нет, конечно, парочка дзюб была — да и та лишь от слухов о переезде в Англию.
Ещё перед матчем я писал, что мы зря так расшаркиваемся перед Западом, считая, что они сильнее, правильнее, лучше.
Сборная доказала, что это абсолютная чушь, потому что 80 минут команда из игроков РПЛ откровенно возила Шотландию. И даже минимальный счёт не должен смущать — Россия была намного техничнее, организованнее, умнее.
И психологически сильнее. Нас вообще не тронул этот дебютный гол после ошибки в остальном классно сыгравшего Гилерме. Что на тренерской скамейке, что на поле не было ни паники, ни криков — вообще никаких эмоций.
Всё это время команда выполняла установку, которую корректировали Черчесов и Ромащенко.
Именно ассистент тренера раз за разом заставлял Джикию поджимать и не создавать разрывов. Иногда кажется, что в «Спартаке» этот подсказ просто некому делать. От Жиркова при перехватах мгновенно требовали выдвигаться на позицию флангового форварда. От Зобнина и Оздоева — насыщать зоны в центре и обеспечивать компактность.
Уверенность и стройность как раз и привели к тому, что Шотландия постепенно села, а Россия дотошно использовала заготовки.
Первая — это правый фланг нашей атаки, где Робертсон на правах капитана и лидера чересчур увлекался подключениям. Именно оттуда и пришёл ответный мяч, когда Дзюба воспользовался отскоком и слабыми сторонами редко играющих в своих клубах центральных защитников.
После этого сборная России включила прессинг. И важно было слышать, как тот же Ромащенко раз за разом требовал подниматься и накрывать.
— Лёха, Лёха, сюда! — кричал ассистент за секунды до того, как Ионов совершил перехват. И к этому уже была готова вся команда. Рванувший по левому флангу 36-летний Жирков мог заранее получать мяч под выход один на один, но атака продолжилась через разрезающий пас «в усы» на Головина, прострел которого защитник шотландцев разве что и мог срезать в свои ворота. В ином случае момент всё равно решал бы Жирков. Да-да, не забудьте ещё раз пожаловаться, что ветеран занимает чьё-то место.
После гола сборная пошла добивать. Были моменты, контроль и две штанги — лишь случай помешал забить ещё. А потом Россия все также планово и явно заготовлено села в оборону, не позволив хозяевам создать ничего.
И давайте уже не стесняться. У нас топ-команда, и мы — на Евро. А Черчесову, Ромащенко, штабу и всем парням можно от души сказать спасибо.
Они вновь показали, что критику пока можно оставить при себе. И хоть народ жаждал крови, но чувство радости этот голод обязано перекрыть.
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