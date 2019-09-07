У нас топ-сборная! Спасибо, Черчесов и Ромащенко

Ну и где этот ваш Робертсон из «Ливерпуля»? Где Мактоминэй из «МЮ»? Где все эти футболисты АПЛ? И где эти десятки шотландских болельщиков, которые не могли назвать ни одной фамилии наших игроков? Нет, конечно, парочка дзюб была — да и та лишь от слухов о переезде в Англию.

Ещё перед матчем я писал, что мы зря так расшаркиваемся перед Западом, считая, что они сильнее, правильнее, лучше.

Ватный комплекс. Россия зря преклоняется перед Западом На матчах сборной, например, это выглядит особенно неуклюже.

Сборная доказала, что это абсолютная чушь, потому что 80 минут команда из игроков РПЛ откровенно возила Шотландию. И даже минимальный счёт не должен смущать — Россия была намного техничнее, организованнее, умнее.

И психологически сильнее. Нас вообще не тронул этот дебютный гол после ошибки в остальном классно сыгравшего Гилерме. Что на тренерской скамейке, что на поле не было ни паники, ни криков — вообще никаких эмоций.

Всё это время команда выполняла установку, которую корректировали Черчесов и Ромащенко.

Именно ассистент тренера раз за разом заставлял Джикию поджимать и не создавать разрывов. Иногда кажется, что в «Спартаке» этот подсказ просто некому делать. От Жиркова при перехватах мгновенно требовали выдвигаться на позицию флангового форварда. От Зобнина и Оздоева — насыщать зоны в центре и обеспечивать компактность.

Уверенность и стройность как раз и привели к тому, что Шотландия постепенно села, а Россия дотошно использовала заготовки.

Жирков – король, Россия – почти на Евро-2020! Наша команда обыграла Шотландию Очень сложный матч – и очень важная победа.

Первая — это правый фланг нашей атаки, где Робертсон на правах капитана и лидера чересчур увлекался подключениям. Именно оттуда и пришёл ответный мяч, когда Дзюба воспользовался отскоком и слабыми сторонами редко играющих в своих клубах центральных защитников.

После этого сборная России включила прессинг. И важно было слышать, как тот же Ромащенко раз за разом требовал подниматься и накрывать.

— Лёха, Лёха, сюда! — кричал ассистент за секунды до того, как Ионов совершил перехват. И к этому уже была готова вся команда. Рванувший по левому флангу 36-летний Жирков мог заранее получать мяч под выход один на один, но атака продолжилась через разрезающий пас «в усы» на Головина, прострел которого защитник шотландцев разве что и мог срезать в свои ворота. В ином случае момент всё равно решал бы Жирков. Да-да, не забудьте ещё раз пожаловаться, что ветеран занимает чьё-то место.

После гола сборная пошла добивать. Были моменты, контроль и две штанги — лишь случай помешал забить ещё. А потом Россия все также планово и явно заготовлено села в оборону, не позволив хозяевам создать ничего.

И давайте уже не стесняться. У нас топ-команда, и мы — на Евро. А Черчесову, Ромащенко, штабу и всем парням можно от души сказать спасибо.

Они вновь показали, что критику пока можно оставить при себе. И хоть народ жаждал крови, но чувство радости этот голод обязано перекрыть.