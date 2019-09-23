Неймара закидали мусором. А он поднял сосиску и забил победный гол

В шестом туре чемпионата Франции, который завершился на минувших выходных, «ПСЖ» с минимальным счётом победил «Лион», сохранив первую строчку в турнирной таблице.



Единственный мяч в этой встрече забил нападающий парижан Неймар. Однако в течение всей игры фанаты «ПСЖ» негативно реагировали на каждое действие футболиста.

Настоящим адом для Неймара стали угловые, которые он подавал. В игрока летели всевозможные предметы: пакеты, бумага, каштаны, даже сосиски. Всё это бразилец спокойно собирал, делая вид, что ничего не происходит.

Почему его ненавидят фанаты?

В межсезонье Неймар делал всё, чтобы покинуть команду. Основным претендентом на форварда сначала была «Барселона», из которой он переходил во французский клуб два года назад. Потом появился «Реал», позже робко обозначал интерес «Ювентус».



До последнего дня трансферного окна все поклонники футбола ждали, где всё-таки окажется Неймар. Он успел поругаться с руководством, не спешил возвращаться в расположение «ПСЖ» из сборной. Подобное поведение фанатов разозлило. Позже, когда бразилец так и не смог перебраться в другой клуб, они предупредили форварда, что путь искупления вины будет долгим.



Видимо, Неймар это понял и просто выполняет свою работу. В прошлом туре точный удар нападающего тоже принес столичному клубу победу со счётом 1:0. Тогда парижане обыграли «Страсбург». К слову, для Неймара эти матчи стали первыми в сезоне. Коэффициент полезности — 100%.