Тихонов высказался о продлении «Зенитом» Сергея Семака до 2030 года

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался о продлении «Зенитом контракта с Сергеем Семаком.

Ранее в СМИ появилась информация, что «Зенит» продлит соглашение с 48-летним специалистом до 2030 года. Контракт будет подписан до старта сезона-2024/2025.

«Наверное, руководство клуба устраивают нынешние результаты и они не хотят ничего менять. Да, у команды сейчас наблюдается небольшой кризис, но всё-таки нужно не забывать, сколько Семак чемпионств уже принёс «Зениту».

С каким клубом я бы был готов подписать контракт на 6 лет? Думаю, ни одному тренеру, кроме Семака таких контрактов больше не предложат», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Семак возглавил «Зенит» в мае 2018 года. Вместе с клубом тренер выиграл пять чемпионств, Кубок и четыре Суперкубка России.

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