Хави назвал недостаток 16-летнего вингера «Барселоны» Ямала

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, в каких аспектах игры должен прибавить 16-летний вингер Ламин Ямал.

«Ямал – избранный. Он ещё не идеален в тактическом плане, но это нормально, ведь ему всего 16 лет. Он достиг невероятного прогресса за год», – приводит слова Хави Barca Universal в соцсетях.



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В нынешнем сезоне Ямал принял участие в 44 матчах во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 75 млн.

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