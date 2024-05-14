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«Эспаньол» отказался выкупать нападающего «Спартака» Кейта Бальде по окончании аренды

«Эспаньол» отказался выкупать нападающего «Спартака» Кейта Бальде по окончании аренды
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Руководство «Эспаньола» не будет выкупать нападающего «Спартака» Кейта Бальде после окончания аренды, сообщает журналист Анхель Гарсия.

29-летний сенегалец перешёл в «Эспаньол» в сентябре 2023 года в качестве аренды до конца сезона-2023/2024. Действующий контракт Бальде со «Спартаком» рассчитан до лета 2025 года.

В нынешнем сезоне Бальде сыграл 20 матчей, отметившись лишь одной голевой передачей.

После 39 туров «Эспаньол» занимает четвёртое место в Сегунде с 62 очками. Лидирует в чемпионате «Вальядолид» (68 очков).

Нападающий присоединился к московскому «Спартаку» в августе 2022 года в статусе свободного агента. Transfermarkt оценивает Бальде в € 1,5 млн.

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