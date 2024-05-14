Хави высказался о выходе «Барселоны» на второе место в испанской Примере

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о победе каталонской команды в матче 35-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Важная победа. Мы хорошо сыграли и смогли вернуться на второе место. «Реал Сосьедад» всегда усложнял нам задачу. Иманоль Альгуасиль – отличный тренер, его команда организована уникальным образом», – приводит слова Хави Barca Universal в соцсетях.



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«Барселона» набрала 76 очков за 35 матчей чемпионата Испании и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.

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