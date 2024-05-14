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Николай Наумов назвал лучшего игрока «Локомотива» в нынешнем сезоне

Николай Наумов назвал лучшего игрока «Локомотива» в нынешнем сезоне
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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов назвал лучшего игрока команды в нынешнем сезоне.

«Безусловно, лучшим игроком «Локомотива» в этом сезоне можно назвать Глушенкова, он стал ведущим игроком. Я надеялся, что лучше будет выглядеть Сарвели, к сожалению, он меня разочаровал. Мне казалось, что Жемалетдинов тоже должен выглядеть получше. Временами он выходил на замену очень хорошо, а иногда блекло. Может быть, это связано с тем, что ему не очень доверяли, но, кажется, что потенциал у него очень большой и он может играть лучше», — приводит слова Наумова Евро-футбол.Ру.

Глушенков выступает за «Локомотив» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 8 голов и 20 результативных передач.

На данный момент «Локомотив» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 47 очков. В следующем матче команда встретится с «Факелом».

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