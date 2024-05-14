Немецкий футбольный союз необычным образом сообщил о вызове Нойера на Евро-2024

Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включён в предварительную заявку сборной Германии на Евро-2024, сообщает аккаунт Немецкого футбольного союза в соцсетях.
О вызове Нойера в сборную организация сообщила с помощью ролика с блогершей-кровельщицей Киарой.
Ранее было объявлено, что в предварительную заявку включены Джонатан Та, Нико Шлоттербек и Александр Павлович.
Немецкий футбольный союз ежедневно будет объявлять игроков разными способами: в социальных сетях, с помощью влиятельных лиц и телевидения, пока не будут объявлены все футболисты. Полный состав команды будет обнародован 16 мая.
Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.
Напомним, недавно Мануэль Нойер стал четвёртым голкипером в истории Бундеслиги, сыгравшим 500 матчей.