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Немецкий футбольный союз необычным образом сообщил о вызове Нойера на Евро-2024

Немецкий футбольный союз необычным образом сообщил о вызове Нойера на Евро-2024
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Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер включён в предварительную заявку сборной Германии на Евро-2024, сообщает аккаунт Немецкого футбольного союза в соцсетях.

О вызове Нойера в сборную организация сообщила с помощью ролика с блогершей-кровельщицей Киарой.

Ранее было объявлено, что в предварительную заявку включены Джонатан Та, Нико Шлоттербек и Александр Павлович.

Немецкий футбольный союз ежедневно будет объявлять игроков разными способами: в социальных сетях, с помощью влиятельных лиц и телевидения, пока не будут объявлены все футболисты. Полный состав команды будет обнародован 16 мая.

Чемпионат Европы-2024 пройдёт в Германии с 14 июня по 14 июля.

Напомним, недавно Мануэль Нойер стал четвёртым голкипером в истории Бундеслиги, сыгравшим 500 матчей.

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