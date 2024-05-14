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Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии футболистов и тренеров Франции

Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии футболистов и тренеров Франции
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Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в Лиге 1 по версии Профсоюза футболистов и тренеров Франции. Об этом сообщает пресс-служба UNFP.

В нынешнем сезоне француз забил 27 голов и отдал семь результативных передач в 29 матчах чемпионата Франции. В составе парижан он стал победителем Лиги 1. Это последний сезон Мбаппе в составе столичного клуба.

Напомним, 25-летний нападающий перешёл в «ПСЖ» летом 2018 года из «Монако». За этот период он принял участие в 307 матчах во всех турнирах, в которых отметился 256 голами и 108 результативными передачами.

Ранее в СМИ появлялась информация, что Мбаппе уже подписал контракт с мадридским «Реалом», рассчитанный до 2029 года. В свою очередь, президент «сливочных» Флорентино Перес уведомил тренерский штаб Карло Анчелотти о том, что Мбаппе станет новым игроком «Реала».

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