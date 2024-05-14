Клопп прокомментировал упущенную победу «Ливерпуля» в матче с «Астон Виллой»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал исход матча 37-то тура английской Премьр-лиги с «Астон Виллой» (3:3).

«Мы показали хороший футбол, но упустили победу. Нам удалось провести качественный матч, создать много проблем сопернику. Я даже не понял, как «Астон Вилла» сравняла счёт. Мы хотели выиграть, но удержать преимущество, когда счёт стал 3:2, было уже непросто», – приводит слова Клоппа Sky Sports.

13 мая состоялся матч 37-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме, Англия. Команды сыграли вничью со счётом 3:3.

После этой игры «Ливерпуль» набрал 79 очков. Подопечные Юргена Клоппа находятся на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ. «Астон Вилла» имеет в своём активе 68 очков и располагается на четвёртом месте.

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Клопп после матча раздаёт фанатам пиво: