Ханс-Дитер Флик не вернётся в «Баварию» — журналист Плеттенберг

Бывший главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик, вероятнее всего, не вернётся на этот пост, сообщил журналист Флориан Плеттенберг на своей страничке в Х (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что «Бавария» ведёт переговоры с Фликом и считает его основным кандидатом. Но, скорее всего, стороны не договорятся о контракте.

Также указано, что «Бавария» продолжает рассматривать кандидатуру главного тренера «Брайтона Роберто Де Дзерби. До этого была информация, что часть игроков хотела бы ухода Томаса Тухеля и этот вариант не исключён.

Если Флик всё же не возглавит «Баварию», он станет 5-м тренером, которого клуб не смог нанять. По данным СМИ, команду до этого отказались возглавить Ральф Рангник, Хаби Алонсо и Юлиан Нагельсман, а за Оливера Гласнера «Кристал Пэлас» хотел получить € 100 млн.