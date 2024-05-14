Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Энрике ответил на вопрос о том, что болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе во время матча

Энрике ответил на вопрос о том, что болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе во время матча
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, что часть болельщиков парижан освистывали форварда Килиана Мбаппе во время его прощального домашнего матча с «Тулузой» (1:3).

Франция - Лига 1 . 33-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж
Окончен
1 : 3
Тулуза
Тулуза
1:0 Мбаппе – 8'     1:1 Даллинга – 13'     1:2 Гбоу – 68'     1:3 Магри – 90+5'    

«Я не слышал, чтобы много свистели в адрес Мбаппе. Я слышал только аплодисменты, радость и пение. Я думаю, это то, чего заслужил Килиан Мбаппе. Он, несомненно, легенда клуба, несмотря на свою молодость. Почему я не заменил Мбаппе? Я сказал себе, что мы должны играть с ним 90 минут Если бы я заменил его на 85-й минуте для аплодисментов некоторые бы разозлились», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

Материалы по теме
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»! Лютая концовка трансферной саги «Реала»! LIVE
Live
Мбаппе подрался с президентом «ПСЖ»! Лютая концовка трансферной саги «Реала»! LIVE

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»

Календарь матчей Лиги 1
Турнирная таблица Лиги 1
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android