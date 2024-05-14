Энрике ответил на вопрос о том, что болельщики «ПСЖ» освистали Мбаппе во время матча

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике ответил на вопрос о том, что часть болельщиков парижан освистывали форварда Килиана Мбаппе во время его прощального домашнего матча с «Тулузой» (1:3).

«Я не слышал, чтобы много свистели в адрес Мбаппе. Я слышал только аплодисменты, радость и пение. Я думаю, это то, чего заслужил Килиан Мбаппе. Он, несомненно, легенда клуба, несмотря на свою молодость. Почему я не заменил Мбаппе? Я сказал себе, что мы должны играть с ним 90 минут Если бы я заменил его на 85-й минуте для аплодисментов некоторые бы разозлились», — приводит слова Энрике Le Parisien.

Ранее Мбаппе объявил об уходе из «ПСЖ» после окончания сезона. В нынешнем сезоне французский нападающий принял участие в 46 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 43 гола и 10 результативных передач.

Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»