Андрей Тихонов — о Георгии Джикии: наверное, есть вопросы по игровым моментам

Бывший нападающий «Спартака» и нынешний главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов высказался об игровом времени защитника красно-белых Георгия Джикии.
«К Джикии я отношусь очень хорошо. Не буду лезть в дебри и нефутбольные дела. Джикия – душа команды, капитан. Наверное, есть вопросы по игровым моментам, но здесь уже не я буду говорить об этом», — приводит слова Тихонова Metaratings.
В нынешнем сезоне Джикия сыграл 11 матчей (753 минуты), результативными действиями не отметился.
30-летний защитник перешёл в «Спартак» из «Амкара» в январе 2017 года. Сумма трансфера составила € 2,35 млн.
Контракт игрока с клубом рассчитан до мая 2024 года. Transfermarkt оценивает Джикия в € 5 млн.
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