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Хаби Алонсо отреагировал на 50-матчевую серию «Байера» без поражений

Хаби Алонсо отреагировал на 50-матчевую серию «Байера» без поражений
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Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал серию своего клуба из 50 матчей без поражений во всех турнирах.

«Вручение трофея в Леверкузене будет чрезвычайно особым событием. Футболисты играли с колоссальной концентрацией весь сезон, и я очень горжусь ими», – приводит слова Алонсо официальный сайт Бундеслиги.

Напомним, после недавней разгромной победы над «Бохумом» команда Хаби Алонсо продлила свою рекордную беспроигрышную серию до 50 матчей. Леверкузенцы набрали 87 очков и уже гарантировали себе чемпионский титул по итогам нынешнего сезона, который стал для клуба первым в истории.

Победу гостям в этой встрече принесли голы в исполнении Патрика Шика, Виктора Бонифасе (с пенальти), Амина Адли, Йосипа Станишича и Алехандро Гримальдо.

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