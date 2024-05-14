Ловчев раскритиковал Галицкого за увольнение Ивича из «Краснодара»

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Они что хотят, то и творят. Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку — во время чемпионата, когда идёт борьба за первое место, увольнять тренера?

Нам же никто не объясняет, что там произошло — Ивич послал его или что? Ивич в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное — победа. Но это же половина объяснения. «Краснодар» сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

По итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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