Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ловчев раскритиковал Галицкого за увольнение Ивича из «Краснодара»

Ловчев раскритиковал Галицкого за увольнение Ивича из «Краснодара»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран московского «Спартака» Евгений Ловчев высказался об увольнении Владимира Ивича с поста главного тренера «Краснодара».

«Это для меня нонсенс. Многие боятся говорить правду, а я эту правду скажу. Для меня самым большим разочарованием в сегодняшнем футболе является не какой-то игрок, команда, а руководители клубов. Они что хотят, то и творят. Признается Галицкий, что сделал глупейшую и грубейшую ошибку — во время чемпионата, когда идёт борьба за первое место, увольнять тренера?

Нам же никто не объясняет, что там произошло — Ивич послал его или что? Ивич в каком-то интервью начал объяснять, что разошлись взгляды с руководителем клуба: Галицкому красивый футбол нужен, а для него главное — победа. Но это же половина объяснения. «Краснодар» сейчас не похож на ту команду, которая подошла к первому месту, только из-за увольнения. Дождись конца сезона, дай человеку довести до конца», — приводит слова Ловчева «РИА Новости Спорт».

Напомним, под руководством Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.

По итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

Материалы по теме
Писарев: хотел возглавить «Краснодар». Был момент, могли рассмотреть, но не рассмотрели

Юран накричал на судей после игры с «Краснодаром»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android