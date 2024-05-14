Андрей Тихонов ответил на вопрос, готов ли он стать главным тренером «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» и нынешний главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов ответил на вопрос о готовности возглавить красно-белых.

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль был уволен после поражения в матче 24-го тура чемпионата России с «Сочи» (0:1).

«Готов ли я? Нет. У нас многие «спартаковцы» готовы или мечтают возглавить команду, но соответствуют ли они этому уровню? Это большая ответственность и большой груз, поэтому я говорю, что нет. Конечно, можно ввязаться во всё это. Но опять-таки говорю, нужно соответствовать», — приводит слова Тихонова Metaratings.

53-летний специалист возглавил «Енисей» в январе 2024 года. После 32 туров команда Тихонова занимает шестое место в Первой лиги с 45 очками. Лидирует в чемпионате «Химки» (60 очков).

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