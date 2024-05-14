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В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука

В Италии рассказали о будущем Алексея Миранчука
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Итальянский журналист Андреа Элефант прокомментировал будущее 28-летнего российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Считаю, что главный тренер Гасперини и руководство команды довольны игрой Миранчука. Есть вероятность, что он останется на следующий сезон. Но его будущее будет зависеть от любых предложений, которые получат «Аталанта» и сам футболит. Очевидно, что решение будет зависеть от него самого», — приводит слова Элефанта Metaratings.

Напомним, в нынешнем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 38 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 9 млн.

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