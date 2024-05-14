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Саутгейт отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Саутгейт отреагировал на слухи о том, что он может возглавить «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о своей возможной работе в «Манчестер Юнайтед».

«Я не большой любитель азартных игр, букмекеры могут делать ставки, но со мной никаких разговоров не было. Я сосредоточен только на одном: провести как можно более успешный турнир со сборной Англии. Всё остальное для меня не имеет никакого значения. Если я начну говорить об этом, значит, я уже отвлекаюсь от того, что делаю. Думаю, страна ожидает, что я сосредоточусь на Англии, и это правильно», — приводит слова Саутгейта ITV.

Напомним, после 36 туров английской Премьер-лиги нынешнего сезона «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 54 очка. В рамках внутреннего первенства манкунианцам осталось провести две игры. 15 мая команда Эрика тен Хага примет на домашней арене «Ньюкасл», а через четыре дня отправится на выезд к «Брайтону».

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