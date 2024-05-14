«Понимаю его недовольство». Хави объяснил замену Левандовского в матче с «Реалом Сосьедад»

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал замену нападающего Роберта Левандовского в матче 35-го тура испанской Примеры с «Реалом Сосьедад» (2:0).

«Потому что на этой неделе у нас три матча, но также и по тактическим соображениям. Нам нужно было снова прибавлять, поэтому на поле вышли Фермин Лопес и Ферран Торрес. Нужно было больше энергии.

Мы приложили большие усилия, и Роберт в том числе. Я понимаю его недовольство – мне тоже не нравилось, когда меня меняли, но тренер должен думать о ситуации в целом», – приводит слова Хави AS.

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«Барселона» набрала 76 очков за 35 матчей чемпионата Испании и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал Сосьедад» после аналогичного количества туров идёт седьмым, набрав 54 очка.

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