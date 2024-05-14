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В «ПСЖ» отреагировали на информацию о драке Мбаппе с президентом клуба

В «ПСЖ» отреагировали на информацию о драке Мбаппе с президентом клуба
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В «ПСЖ» опровергли информацию о том, что нападающий клуба Килиан Мбаппе подрался с президентом команды Нассером Аль-Хелаифи.

«Прискорбно видеть, что сегодня днём распространялось ещё больше фейковых новостей. Никакого спора не было. Президент и Килиан регулярно встречались перед матчами, чтобы завершить соглашения об уходе в конце сезона. Все встречи были конструктивными и уважительными», — приводит слова представителя «ПСЖ» Marca.

Ранее сообщалось, что драка случилась перед матчем 33-го тура чемпионата Франции, в котором встречались «ПСЖ» и «Тулуза» (1:3). Перед игрой Аль-Хелаифи встретился с Мбаппе и спросил у форварда, почему тот специально не упомянул его в своём прощальном видео. После этого началась драка и «были слышны крики».

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Заявление Килиана Мбаппе об уходе из «ПСЖ»:

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