Бруну Фернандеш и Каземиро могут продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Саудовские клубы хотят как можно скорее купить полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро. Также они проявляют особый интерес к его товарищи по команде Бруну Фернандешу, но сделка по португальцу менее вероятна, сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, представители Каземиро уже начали переговоры с саудовскими клубами. «Юнайтед» открыт к продаже и хотел бы сделать это в начале трансферного окна – при этом клуб не будет настаивать на уходе бразильца, если тот не захочет покидать команду.

Источник также сообщает, что «Красные дьяволы» считают Фернандеша важнейшим игроком – как в качестве исполнителя на поле, так и в качестве лидера. Чтобы «Юнайтед» задумался о продаже португальца, клуб должен получить исключительное предложение, а сам игрок захотеть уйти.

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